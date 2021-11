Harry en Marten ontwerpen nieuwe erven op het Sallandse platteland: ‘Niet automatisch de oude boerderij platgooien’

Expeditie Robinson? Klaverjas­sen? Nee, Kees van Wonderen is alléén maar bezig met Go Ahead Eagles: ‘Obsessief, ja’

Een filmpje kijken op de bank of klaverjassen met vrienden, het schiet er allemaal bij in. Kees van Wonderen is met zijn hoofd maar bij één ding: zijn trainerschap bij Go Ahead Eagles. ,,Obsessief, ja. Maar dat hoort erbij.”

27 november