Hartverwarmend: blinde Pleun (8) rent IJsselloop met vriendje Vigo (7): ‘Hij cijferde zichzelf weg voor haar’

Reactie Van Wonderen mikt op Europa en geeft spelers GA Eagles extra vrije dagen

De spelers van Go Ahead Eagles hoeven zich dit weekeinde niet te melden in De Adelaarshorst. Trainer Kees van Wonderen gaf zijn ploeg prestatieverlof na de 4-0 zege op Willem II die lijfsbehoud betekende in de eredivisie.

8 april