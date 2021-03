Havenkwartier bouwt door: 73 nieuwe, ‘betaalbare‘ koopwoningen

video Ouders mogen toch spieken in school: in Welsum gaan de 26 kinderen vanaf nu in dorpshuis naar school

4 maart Even je kind bekijken vanachter een lintje, al was het een bijzonder dier in de dierentuin, én weer door. De ouders van de Welsumse basisschool OBS Dijkzicht zijn allang blij dat ze in ganzenmars door de ruimte mogen. Zwaaien, fotootje, kushandje, ‘ohhh, wat mooi’ verzuchten en naar buiten. De nieuwe locatie van de school met 26 kinderen is vanaf nu in gebruik.