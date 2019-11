Havenkwartier én Colmschate in beeld voor nieuw Burgerweeshuis

De Gier: ‘Rabillard en Edqvist zijn goed voor groepspro­ces’

8 november Go Ahead Eagles beleefde een zwakke eerste helft en raasde pas na rust over het wel heel povere FC Dordrecht heen: 3-1. ,,De tweede helft was goed, over de eerste ben ik niet tevreden‘’, oordeelde trainer Jack de Gier