Hebben jullie een Nefit? En wat nu?

Op social media is de vraag 'Hebben jullie een Nefit?' een van de meest gestelde vragen aan vrienden en bekenden onder de berichtgeving rond de door experts omschreven 'killerketel'. De telefoon stond gisteren dan ook de hele dag roodgloeiend bij Nefit in Deventer. Veel klanten met een Nefit-ketel in huis belden bezorgd op met de vraag of hun ketel wel veilig is.

Twee onafhankelijke experts stelden dinsdag tegen de Stentor en tegen RTL Nieuws dat de TopLine HR-ketel van Nefit onveilig is. Volgens de experts kan de warmtewisselaar in de cv-ketel door de hitte vervormen, waardoor er giftige stoffen ontsnappen en de ketel in brand kan vliegen.

'Geen veiligheidsrisico'

Nefit ontkent ten stelligste dat er sprake is van veiligheidsrisico's. Volgens marketingmanager Jeroen Bosch is er geen veiligheidsprobleem met de warmtewisselaar. ,,Daarover hebben we geen enkele twijfel. Maar feit is dat enkele deskundigen in de media hun twijfels wél uitspreken. Dat nemen we serieus, daarom laten we zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek uitvoeren."

Zorgenkindje

De TopLine-ketel is echter al langer een zorgenkindje van het bedrijf. Al in 2009 ontdekte Nefit dat er problemen waren met de branders in deze ketels. Vorig jaar februari startte Nefit met een grote terugroepactie om de branders preventief te vervangen. In een mum van tijd meldden zich tienduizenden klanten, waardoor het bedrijf de vraag niet aankon.

Geen terugroepactie

Op de vraag of er voor de gewraakte warmtewisselaar ook een terugroepactie komt, is het antwoord duidelijk: ,,Daar is absoluut geen sprake van", stelt Bosch. ,,Het veiligheidsrisico geldt alleen voor de branders. De warmtewisselaar hoeft niet vervangen te worden, tenzij bij een reguliere onderhoudscontrole blijkt dat deze defect is. Nefit zorgt in overleg met de installateur voor vervanging."

Drie tips

In een verklaring die na de media-aandacht is uitgegeven schrijft Nefit zelf (.pdf) als tips dat het bij een cv-ketel in het algemeen verstandig is om deze maatregelen te nemen: