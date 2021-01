Hedy is de eerste Deventer masseuse voor trouwe viervoeters: ‘Ik leeg de stressemmer van de hond’

video Sneeuw!, maar lang kunnen we er niet van genieten in Oost-Nederland...

16 januari Een witte kerst kregen we niet, maar exact drie weken later komen winterliefhebbers in Oost-Nederland alsnog aan hun trekken. De vlokken zullen het straatbeeld vanmiddag en vanavond van een fraai winters laagje voorzien. Maar hoe lang kunnen we ervan genieten? En wat zit er nog meer in het vat? Weerman Mark Wolvenne uit Twello heeft - zoals altijd - de antwoorden paraat.