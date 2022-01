Heeft deze diepe kuil in het bos bij Schalkhaar te maken met vermiste Ercan uit Apeldoorn? Politie zoekt naar antwoorden

De kuil in het bos bij Schalkhaar, die door een vrouw tijdens een wandeling eind december werd gevonden, roept veel vragen op bij de politie. ‘Wie heeft deze kuil gegraven? Waarom is deze kuil daar gegraven? Wanneer is deze kuil gegraven? Zijn er mensen die rondom deze plek of in de omgeving iets opvallends hebben gezien?’, schijft ze in een oproep.

Artikel gaat verder onder foto.

Volledig scherm De kuil in het bos bij Schalkhaar is zo'n 1,5 meter diep. © Rens Hulman

Tipgever nog altijd anoniem

Het is niet voor niets dat de politie deze kuil linkt aan de vermissing van Özturk, die op zondag 28 maart om 16.00 uur zijn ouderlijk huis in Apeldoorn verliet om naar Deventer te gaan en sindsdien spoorloos is. Op maandag 13 december zocht de politie immers met man en macht in een ander bos bij Schalkhaar.

De zoektocht in december, die overigens niets opleverde, begon na een anonieme tip. Nog altijd wil de politie graag in contact komen met de tipgever. ,,Op 8 november 2021 kwam er een anonieme tip met informatie dat het lichaam van de man mogelijk begraven zou zijn op een bosperceel bij Schalkhaar. Hij of zij kan belangrijke informatie hebben die het onderzoeksteam verder kan helpen’’, zegt de politie een maand na deze zoektocht nogmaals.

Huis in Deventer doorzocht

Een paar dagen na het speurwerk in het bos in Schalkhaar heeft een team van de politie ook nog een huis aan de Zevenbergenstraat in Deventer grondig onderzocht op sporen van Ercan Özturk. De woning werd gedurende vijf achtereenvolgende dagen doorzocht. Na het onderzoek in de woning maakte de politie bekend dat er sporen zijn gevonden maar dat deze eerst onderzocht moeten worden. Over de uitkomsten van dat onderzoek is nog niets bekend(gemaakt).

Artikel gaat verder onder foto.

Volledig scherm Zoektocht in de Zevenbergenstraat in Deventer naar sporen van de vermiste Ercan Öztürk. © Rens Hulman

Politie gaat uit van misdrijf

De politie houdt inmiddels, vanwege de lange duur van de vermissing van de Apeldoorner, ernstig rekening met de mogelijkheid dat Özturk niet meer leeft. ,,Er wordt door een team van 25 rechercheurs aan deze zaak gewerkt. Het team houdt rekening met verschillende scenario’s. Aangezien het Ercan al geruime tijd vermist is, wordt het steeds aannemelijker dat hij niet meer in leven is en gaan we uit van een misdrijf’’, zegt woordvoerder Sigrid Passchier.

Wie meer weet, wordt door de politie opgeroepen contact op met het rechercheteam op 0900-8844 of via de tiplijn 0800 - 6070. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Er kan ook anoniem gebeld worden met het Team Criminele Inlichtingen op 06-84342029.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.