Heel Raambuurt Bakt: hoe proef je 48 taarten?

video Alleen maar pepernoten in pop-up store Deventer

11:17 Pepernoten alleen iets van Sinterklaas? Als het aan de mensen van Van Delft ligt duidelijk niet. In Deventer is de pop-up store de Pepernotenfabriek geopend. Tegen de vijftig smaken van de kruidnootjes zijn te koop. En in het eerste weekeinde staan de mensen in de rij.