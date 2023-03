Heerlijk! Deze markt moet je zaterdag echt even bezoeken

zijspancross Met Vincent erbij doet Holten zijn naam als ‘zijspan­dorp’ weer volledig eer aan

Voor Holtenaar Jens Vincent (17) breekt zijn eerste volledige seizoen bij de elite in de zijspancross aan. Dorpsgenoot en collega-bakkenist Dion Rietman hoopt dit seizoen voor het eerst het eindpodium in het wereldkampioenschap te halen. Met twee bakkenisten aan de WK-start in het Spaanse Talavera de la Reina, en er hadden zelfs drie Holtenaren aan de start kunnen staan, doet het ‘zijspandorp’ zijn naam weer volledig eer aan.