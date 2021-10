Heg van Letteler melkveehouder per ongeluk vermorzeld: ‘Kan een keer fout gaan’

Van Wonderen opgelucht na rommelige bekerzege GA Eagles, blessure Brouwers

Trainer Kees van Wonderen wreef zich in de handen met een plek in de tweede ronde van de KNVB-beker. Maar dat ‘zijn’ Go Ahead Eagles het in een slordige tweede helft zichzelf toch nog moeilijk maakte tegen Almere City begreep de coach niet.

27 oktober