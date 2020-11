Heibel over komst 40 meter hoge woontoren in Deventer binnenstad: ‘Meest afschuwelijk vorm die je kan bedenken’

Corboz: Amerikaan­se filosoof van GA Eagles is kritisch op politiek in geboorte­land

4 november Literatuur, voetbal en politiek komen maar zelden samen in een kleedkamer. Maar deze woensdag is voor Maël Corboz alles even anders. De Amerikaanse ‘filosoof’ in de selectie van Go Ahead Eagles is in de ban van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, zijn geboorteland.