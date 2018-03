Het bezoek van Sahin, prominent lid van de Turkse AK-partij van president Erdogan, is afgeblazen na diplomatiek overleg tussen Den Haag en Turkije. ,,Een verstandig besluit, waar ik begrip voor heb’’, reageert Heidema. ,,Ze zou dit weekend in Deventer en Rotterdam komen, exact een jaar na de ongeregeldheden in Rotterdam’’, doelt Heidema op het bezoek toen van huidig minister Fatma Kaya aan Rotterdam, dat tot een diplomatieke rel leidde.

Over het voornemen van Sahin om precies een jaar later te komen, zegt Heidema: ,,De symbolische betekenis en de impact daarvan op de openbare orde en veiligheid is best groot, zeker in het Rotterdamse. Ik denk dat het besluit verstandig is. Het is belangrijk om nu geen olie op het vuur te gooien. Er zit gewoon de nodige spanning en emotie op. Dan is het niet verstandig een jaar na dato iets soortgelijks te organiseren. Belangrijk is dat de relatie tussen Nederland en Turkije weer normaliseert.’’