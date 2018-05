Heidema na voordracht als commissaris van de Koning: Dit past bij mij

Heidema had gisteravond twee heugelijke mededelingen: hij was weer opa geworden en hij wordt de commissaris van de Koning in Overijssel. ,,Dit past bij mij'', zegt Heidema. ,,Ik sta tussen de mensen. Dat sta ik als burgemeester van Deventer, maar ook als commissaris van de Koning wil ik dat gaan doen.''

Hij neemt nog snel een telefoon op. Ank Bijleveld, zijn voorganger in Zwolle en huidig minister van Defensie, feliciteert hem. Heidema was vorig jaar ook in beeld voor een post in Den Haag. Hij werd het niet. Daar is hij niet rouwig om. ,,Dit past meer bij. Tussen de mensen en boven de partijen. Ik ben niet zozeer een partijpoliticus. En wat is er mooier dan om in Overijssel te blijven?''