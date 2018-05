Heidema vanaf 11 juli bij provincie

Een van zijn interessante klussen wordt het benoemen van zijn opvolger in Deventer. De CdK is op verschillende momenten betrokken bij het benoemen van de burgemeester. Zo begint de procedure met het overleg van de CdK met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Na dat gesprek stelt de gemeenteraad de profielschets op van de nieuwe burgemeester. De CdK selecteert ook de kandidaten in de sollicitatieprocedure. Tot slot beëdigt hij ook de burgemeester.



Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat Heidema ook in de sollictatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Deventer de gebruikelijke rollen inneemt.