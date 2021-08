Heien voor XXL distributiecentrum Aldi bij Deventer duurt langer dan voorzien

Effect werkgele­gen­heid door distribu­tie­cen­trum Aldi naar Deventer nog onduide­lijk

15 februari Het is nog de vraag hoeveel banen de bouw van een groot distributiecentrum van Aldi op Bedrijvenpark A1 oplevert voor mensen uit Deventer. Met de Duitse discounter zijn daar geen afspraken over gemaakt. Bovendien hoopt de supermarktketen personeel dat nu nog werkt in distributiecentra in Groenlo en Ommen over te hevelen naar Deventer. Die beide ‘DC’s’ gaan dicht.