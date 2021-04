Hekkert in Deventer heeft het maar druk met foto’s digitaliseren dankzij opruimwoede in coronatijd

Veel mensen grijpen de coronacrisis aan om de tuin op te knappen of de zolder eens flink uit te mesten. In het laatste geval stuiten ze niet alleen op oude rommel die weg kan, maar vaak ook op oude, soms vergeelde foto’s die ze nog kunnen redden door die te laten digitaliseren. Foto Hekkert in Deventer heeft het er enorm druk mee. ,,Vier weken wachten is geen uitzondering meer’’, zegt medewerker Jacqueline Bakker.

Bakker (57) werkt al 33 jaar bij Hekkert, een van de oudste fotozaken van Nederland, aan de Brink in Deventer. Sinds corona toesloeg en mensen hun vrije tijd anders besteden dan aan bijvoorbeeld buitenlandse vakanties, groeit de vraag om oude foto’s, dia’s, video’s en negatieven digitaal op te slaan en eventueel te verfraaien. ,,Ik denk dat we tientallen procenten meer opdrachten daarvoor krijgen’’, zegt fotograaf Bakker.

In het nabije verleden hield Hekkert nog wel eens demonstraties om te laten zien hoe je vervagende foto’s kunt redden voor het nageslacht. ,,Twee keer per jaar gaven we de boodschap ‘doe er wat mee’, nu is dat niet meer nodig. Mensen komen nu zelf met allerlei beelden die ze op zolder hebben gevonden.”

Molukken

Dat gaat nu al ruim een jaar gestaag door, maar een paar weken geleden was er weer een opleving. Eind maart was het 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland arriveerden. Daar werd in de Molukse gemeenschap uitgebreid bij stilgestaan en ook Molukse klanten van Hekkert wilden oud beeldmateriaal voor de eeuwigheid vast laten leggen. ,,Dat heeft niks met corona te maken, maar toen was het dus nog eens extra druk.”

Familie-foto

Ook Rudy Stegenga (78) stuitte plotseling op een stapel oude familiefoto’s toen haar broer zijn zolder op ging ruimen. ,,Hij is de oudste, dus hij moet het eigenlijk beheren. Maar hij had geen ruimte meer en gaf mij het familie-archief in bewaring.”

Volledig scherm De oude familie-foto van Rudy Stegenga, met in het midden haar grootouders en hun kinderen. © FOTO HISSINK

Ze stuitte op een ingelijste foto van haar grootouders. Haar grootmoeder had kinderen uit haar eerste en uit haar tweede huwelijk. Ze hertrouwde nadat haar eerste man overleed. Samen met haar tweede man en alle kinderen poseert ze op die foto. ,,De kinderen uit het eerste huwelijk stonden links, die uit het tweede huwelijk rechts. Zo moest dat in die tijd.”

Jaren twintig

Uit welk jaar de foto exact komt, durft Stegenga niet te zeggen, maar gezien de mensen op de foto en hun leeftijd schat ze in dat de foto eind jaren 20 van de vorige eeuw gemaakt moet zijn. ,,De foto was goed ingelijst, maar in het archief vond ik ook een boek met daarin de originele foto. Die wil ik wel erg graag bewaren, vandaar dat ik die nu laat digitaliseren.”

Een goede digitale kopie van een flinke foto kost bij Hekkert al gauw 10 euro. ,,Maar het is ook echt ouderwets handwerk’’, zegt Bakker. ,,Er zijn mensen die zelf een scanner kopen en het proberen, maar de meesten komen toch bij ons uit. De foto moet verwerkt worden, daarna eventueel uitvergroot en vervolgens ga ik de kleuren ophalen. Dat is wel een werkje hoor! Maar de digitale kopie is dan ook vaak mooier dan het origineel.”

Hoeveel meer klandizie de digitalisering Hekkert oplevert, wil Bakker niet in exacte getallen zeggen. ,,We gaan geen hobby-concurrenten op ideeën brengen.”