Hekwerk spoorbrug Deventer weggehaald: landtong weer bereikbaar

Crisis in coalitie Overijssel na onverwach­te zet van CDA: ‘Onverant­woor­de­lijk gedrag’

2 juli In de coalitie van het Overijsselse provinciebestuur is een vertrouwensbreuk ontstaan doordat het CDA onverwacht tegen een collegevoorstel over de Regionale Energie Strategie (RES) heeft gestemd. Coalitiegenoten VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP nemen dit hoog op en vertrouwen het CDA niet meer.