Helden Zandkasteel bezoeken megazandbak op Grote Kerkhof

Deventer lokt eikenpro­ces­sie­vlin­der in de val met vrouwelijk seksfero­moon

12 juli Vanaf volgende week hangen op verschillende eikenrijke locaties in de gemeente Deventer vallen met het vrouwelijke seksferomoon van de eikenprocessievlinders. Met de verleidelijke geur van het vrouwtje is het de bedoeling de mannelijke processiemotten in de val te lokken. De gemeente zet pakweg dertig lokdozen in om zo zicht te krijgen op de te verwachten overlast van de jeukrups in 2020.