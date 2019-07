Help, de heide verdroogt en de kamsalamander verdwijnt

Het is kurkdroog in de beschermde natuurgebieden van Oost-Nederland. Wie over de uitgestrekte heide van de Sprengenberg bij Haarle loopt, hoort de bodem zachtjes knisperen. ,,Alsof je over chips loopt’’, zegt ecoloog Ruben Vermeer van Natuurmonumenten. De Almenaar is dagelijks te vinden in de gebieden die zijn werkgever beheert in Oost-Nederland, zoals de Sallandse Heuvelrug en Landgoed Eerde bij Ommen. De aanhoudende droogte baart hem zorgen. Kan hij die illustreren? Voorbeelden te over. Voordat hij de bus van Natuurmonumenten door het heidegebied stuurt, stopt hij bij een drooggevallen sloot. ,,Let op, hier groeit dus gewoon heide, in de sloot. Dat is bizar. Een bijzonder fenomeen.’’