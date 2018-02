Help! De Lebuinuskerk in Deventer staat blank

De langdurige hoge waterstand van de IJssel laat zich voelen in Deventer. De crypte van de Lebuinuskerk en kelders in de binnenstad staan blank.

,,Dopen doen we zondag mooi hier’’, wijst Marco Heemskerk op de ondergelopen crypte van de Lebuinuskerk. De koster ziet er de humor wel van in nu de ondergrondse ruimte van Deventers bekendste kerk in de binnenstad blank staat.

Oorzaak: de langdurige hoge waterstand van de IJssel. In crypte zit een put, die in verbinding staat met de IJssel. Normaal gaat vanuit de put overtollig grondwater richting de rivier. Maar door de hoge waterstand ontstaat er tegendruk, zodat nu het water de crypte in wordt gestuwd.

De ruimte voor bezinning en overpeinzing is even niet toegankelijk. Stiltezoekers in de kerk zijn doorgaans immers niet met laarzen en regenbroek voorbereid op een waterballet. Een lint bij de entree als afsluiting voorkomt dat mensen natte voeten krijgen en een nat spoor door de kerk trekken.

Schade

Heemskerk: ,,Ik verwacht dat het water in de ruimte verder gaat stijgen.’’ Help, de kerk overstroomt. Een beetje dan. ,,Het is geen groot probleem. De ruimte kan het water aan, er ontstaat geen schade en er staan geen waardevolle spullen.’’

Ofschoon het vaker gebeurt bij hoogwater, noemt Heemskerk het fenomeen nog steeds bijzonder. ,,Het blijft apart. Bezoekers verbazen zich erover en kijken hun ogen uit. Het is een attractie. Zeven jaar geleden hadden we dit ook. Uniek is het niet, maar het komt niet vaak voor.’’

Nieuw is mogelijk wel dat de wateroverlast in de kerk langer duurt, vermoedt Heemskerk. Door de vergravingen voor Ruimte voor de Rivier houdt de IJssel bij Deventer immers langer de enorme watermassa vast.

Kelders

Meer kelders van huizen in de binnenstad, maar ook op de Zandweerd dichtbij de IJssel zijn ondergelopen door de hoge IJsselstand. Ook als er via een put geen directe verbinding is met de rivier. Het grondwaterpeil wordt opgestuwd. Dat betekent handmatig hozen of water wegpompen. Wie goed kijkt in de binnenstad, ziet bij een aantal kelders een slang op het wegdek uitsteken.

Bijvoorbeeld bij restaurant Het Arsenaal. Daar pompen ze al weken water uit de kelder af. Ze zijn er op voorbereid, dichtbij de rivier weten ze dat dit kan gebeuren, klinkt het bij het restaurant. Dat geen opslag in de kelder heeft en gewoon open is.