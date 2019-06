Helse hagelbui zorgt voor ravage in Deventer: ‘Dit is echt niet normaal’

Een deel van Deventer is vanavond rond 19.30 uur opgeschrikt door een helse hagelbui. Daarbij vielen hagelstenen uit de hemel ter grootte van euromuntstukken. Via twitter doken bizarre foto’s en filmpjes op van de bui en de gevolgen ervan.

Hagelstenen, minstens zo groot als knikkers. Ronald Hissink had geen idee waar hij vanavond in belandde. ,,Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. De hagelstenen zijn tot vijftien centimeter hoogte tegen de gevel gewaaid. Dat lukt sneeuw in de winter nog niet eens.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm De indrukwekkende wolk boven Deventer waaruit de hagel viel. © Danyel Weideman

Gaten

De wijk Blauwenoord in Deventer was het centrum van een enorme hagelbui. De cabriolet van de familie Hissink stond er midden in. ,,Het dak en de ramen zijn kunststof’’, aldus Hissink. ,,Er zitten ontzettend veel gaten in. Van het dak is eigenlijk niets meer over.’’ De Deventenaar is onthutst. ,,Het hield minutenlang aan. Echt, niet te geloven.’’

Zijn vrouw zat lekker in de tuin, te genieten van een kopje koffie. ,,Het weer sloeg opeens om’’, bemerkte Hissink. ,,Het werd op een rare manier stil en er kwam donkere bewolking.’’ De kussens van de tuinstoelen konden nog net in de schuur worden gegooid. ,,En toen barstte het letterlijk los. Die hagelstenen hebben een diameter van twee centimeter. Ze zijn zo dik als mijn duim. Het hele pleintje hier achter staat blank.’’ En dan nog een keer: ,,Dit is echt niet normaal.’’

Als fotograaf wilde Hissink meteen zoveel vastleggen. ,,Onze dochter is even met een paraplu op over straat gegaan, zodat ik dit winterse tafereel midden in de zomer vast kon leggen. Toen zag ik opeens al die gaten in de auto. Verder is het heel erg rustig op straat. Zo te zien durft er niemand naar buiten.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding

1 euro

Willem Nieuwenhuize fotografeerde ter illustratie een 1 euro muntstuk naast de hagelstenen in het gras. Via het account van @Bluf10 liet iemand weten dat de hagelstenen een afdak sloopten en Michel ter Braak liet cynisch weten onder een foto van een berg hagelstenen: ‘Voorjaar in Deventer’.