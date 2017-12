Henk (60) na diagnose prostaatkanker: Ik voelde me in niets meer een man

Henk Sepers (60) kreeg vorig jaar de diagnose prostaatkanker. De ziekte is behandelbaar, maar heeft een zware impact op zijn relatie met echtgenote Jennie, en zijn mannelijkheid. ,,Ik voel me niet meer mezelf, maar een vrouw in de overgang.''

,,Elke man heeft een prostaat, maar wat het is en doet, weten heel weinig mannen. Zelf had ik geen idee. Tot ik voor een reguliere 'apk-keuring' naar de huisarts ging. Ik voelde me kiplekker, maar moest 's nachts wel wat vaker plassen. Dus ik dacht: laat ik me ook maar op mijn prostaat controleren, daar had ik net een reclame over gezien. Ik zou de dokter na twee dagen bellen, maar werd een dag later al teruggebeld.

Keihard

Toen wist ik: dit is niet goed. Eerst dacht ik aan een te hoge suiker of cholesterolwaarde. Ik bleek een torenhoge PSA-waarde te hebben. Ik wist nauwelijks wat dat was, maar wat het betekende werd snel duidelijk. Prostaatkanker. Onze zoon Ard was net genezen verklaard van lymfeklierkanker, maar Jennie en ik werden weer keihard van de berg gekieperd.

Quote Een zaadlozing zal ik nooit meer krijgen. Mijn prostaat is door de bestraling kapot. Maar als ik straks eventueel van de hormonenkuur af ben, komt de rest waarschijnlijk gewoon terug. Henk Sepers

Ik hoorde bij de diagnose eigenlijk alleen het woord kanker. De hormoonbehandelingen begonnen gelijk. Mijn behandeling bestaat uit 25 bestralingen en een hormoonkuur van drie jaar. Onder invloed van testosteron vermenigvuldigen de kwaadaardige cellen zich. Mijn testosteronproductie wordt dus volledig platgelegd. De bijwerkingen hebben ze me wel verteld, maar drongen eerst nauwelijks tot me door. Maar ik heb ze allemaal. Testosteron, dat is wat een man tot man maakt. Die hormoonkuur is pure antidoping.

Opvliegers

Opvliegers, gewrichtspijn, afname van de spieren, het gebeurt allemaal met me. Van uiterst gestructureerd mens ben ik een twijfelaar geworden. Zo erg dat ik soms niet kan kiezen tussen groene of grijze sokken. Terwijl de rolverdeling in onze relatie was, dat ik de beslissingen nam.

Doordat ik geen testosteron meer aanmaak, heb ik ook geen zin in seks. Dat doet wat met je relatie. Als ik dan al een enkele keer als zin had in seks, durfde ik niet. Ik wist inmiddels dat de prostaat zaadcellen maakt. Ik dacht, als we nu vrijen en ik heb een zaadlozing, dan komen die kwaadaardige cellen vrij. Dat is niet goed voor Jennie.

Dat had ik allemaal zelf bedacht, zelf ingevuld, ook uit angst. Daar kwam ik pas achter toen ik er met Jennie en mijn behandelmanager over praatte. Door de bestralingen maak ik helemaal geen zaad meer aan. Bij een orgasme komt dus geen vocht vrij. Dat had niemand me verteld. Ik hebben liggen janken in mijn bed. Dat was zo'n enorme confrontatie. Ik voelde me in helemaal niets meer een man.

Confrontatie

Ik ben niet meer mezelf, maar voel me een vrouw in de overgang. Laatst zei een vrouw tegen mij: ,,Wij vrouwen krijgen allemaal opvliegers.'' Heel vervelend, maar voor mij is elke opvlieger een confrontatie met mijn ziekte.

Ik ben nu doorverwezen naar een psycholoog. Dat biedt uitkomst. Zij leerde me aanvaarden dat het is zoals het is, te waarderen wat ik nog wel kan en heb. Ik heb Jennie: ik prijs me ontzettend gelukkig met haar. Ik heb dit jaar al 12.000 kilometer gemaakt op de racefiets. Daar sloeg ik eerst in door: het is niet mijn redding, maar wel goed voor me.

En ik weet wat de oorzaak is, dat scheelt ook. De hormonen. Stoppen is geen optie, want dat betekent misschien wel zelfmoord.Het heeft anderhalf jaar geduurd voor echt ik over mijn problemen kon praten. Ik ben niet iemand die dat van de daken schreeuwt.

Blue Ribbon

Sinds kort ben ik ambassadeur van Blue Ribbon. Die stichting wil mannen en vrouwen bewust maken van de prostaat en het risico op prostaatkanker. Ik wil het bespreekbaar maken, wil dat mensen op de hoogte zijn van de mogelijke bijwerkingen.

Het is geen oudemannenziekte, maar komt ook voor bij mensen van eind veertig. En ik wil waarschuwen. Wees er vroeg bij, laat je bij klachten testen, en laat dat niet van de huisarts afhangen. Ik ben niet voor preventieve screening, maar als je klachten hebt, doe er gelijk iets mee.

Mijn behandeling betekent drie jaar onzekerheid. De resultaten tot nu toe zijn goed. Over anderhalf jaar kijken we of de tumor weg is, of dat we verder moeten met de behandeling. Een zaadlozing zal ik nooit meer krijgen. Mijn prostaat is door de bestraling kapot. Maar als ik straks eventueel van de hormonenkuur af ben, komt de rest waarschijnlijk gewoon terug. Ik heb gelezen dat dat voelt alsof je weer in de pubertijd zit. Ik kijk er naar uit. Dan ben ik misschien wel weer een echte testosteronbom.