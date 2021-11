Henk (68) haalt meer dan 400 handtekeningen op voor behoud schoolgebouw in Gorssel: ‘Sloop zou eeuwig zonde zijn’

De 68-jarige Henk Veenendaal woont zelf in de Hoofdstraat, in het centrum van het dorp Gorssel. Hij vindt het er prachtig. ,,We hebben een schitterende dorpskern met mooie panden”, zegt hij. ,,En met Museum More, dat gewijd is aan Nederlandse modern-realistische kunst, krijgen we jaarlijks veel bezoekers over de vloer.”