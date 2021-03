Henk (80) uit Deventer wilde mensen helpen, nam hen in huis en zit nu diep in de schulden: 'Je wordt gewoon genaaid’

,,Ik was eigenlijk best gelukkig”, zegt Henk Venema, ergens middenin het gesprek. Even laat hij een stilte vallen. Dan slaakt hij een zucht. ,,Mijn man is al een tijdje dood en met mijn 80 jaar komt het einde steeds dichterbij. Maar het leven was goed. Ik was wel vaak alleen en er gingen soms dagen voorbij dat ik niemand sprak, maar ik voelde mij niet eenzaam. Het enige wat ik wilde, was die mensen helpen. Dat is alles.”