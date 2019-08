Henk uit Okkenbroek is ongeneeslijk ziek: fietsen als reddingsboei

Brutale autodief­stal in Deventer: man trekt vrouw achter stuur vandaan en rijdt weg

9 augustus Een 67-jarige vrouw is donderdag in Deventer licht gewond geraakt doordat ze door een man uit haar auto is getrokken. De 38-jarige man uit Deventer ging er vervolgens met de auto vandoor en is een paar uur later aangehouden door de politie.