Hennepkweker Twello wilde schuld afbetalen, maar zit nu nog dieper in de financiële problemen

Hij wilde met een hennepkwekerij in Twello zijn schulden in Duitsland afbetalen, maar nog voordat Walter L. geld kon gaan verdienen aan de oogst van de softdrugs, werd hij al gepakt. Nu zit de 44-jarige Duister nog dieper in de schulden en moet hij voor straf 180 uur werken.

De rechtbank in Arnhem wil dat L. 55.000 euro aan de staat betaalt en aan energienet-beheerder Liander ruim 10.000 euro overmaakt voor gestolen stroom. Het bedrag dat hij aan de staat moet betalen, zou hij verdiend hebben met de hennepplantage.

Daarmee komt L. nog dieper in de financiële problemen dan hij al zat. De eerste verdiensten van de hennepplantage waren alleen al nodig om de investering in de apparatuur terug te betalen, zegt L., zodat hij nu helemaal met lege handen staat.

Vijfde kind

Hij begon de wietkwekerij in de gehuurde boerderij aan de Hartelaar in Twello juist om wat geld bij te verdienen omdat er een vijfde kind op komst is. Hij werd echter na één oogst al gepakt. De politie kwam bij hem langs omdat hij niet was komen opdagen als getuige in een andere hennepzaak en vond de situatie op de boerderij zo verdacht dat ze hem in de gaten gingen houden.

Geobserveerd

L. werd geobserveerd en er werd gekeken naar het stroomverbruik. Een politievliegtuigje mat veel warmte bij de boerderij. L. kreeg door dat hij in de gaten werd gehouden en huurde twee busjes om alle spullen uit de kwekerij daar weg te krijgen. Toen greep de politie in en die vond drie kweekruimtes in de boerderij met 544 hennepplanten.

Walter L. werd in 2015 in Duitsland ook al veroordeeld voor hennepteelt en bouwde daarmee al een schuld op van zo'n drie ton. Die is door het oordeel van de rechtbank in Arnhem dus nu gegroeid tot ruim 360.000 euro.