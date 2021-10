Hennepkwekerij boven café in Deventer ‘leverde 188.000 euro op’

We gaan massaal elektrisch rijden, maar dan volgt een nieuw probleem: ‘Dit is doodzonde’

2 oktober Veel Nederlanders stappen over op elektrisch rijden. Daarom moeten er in 2030 liefst 1,7 miljoen laadpunten zijn. Maar in het huidige tempo gaan we dat nooit halen. Buren maken bezwaar tegen laadpalen die ‘hun’ schaarse parkeerplekken inpikken. Wachttijden lopen snel op, tot grote ergernis van e-rijders. Hoe zorgen gemeenten voor voldoende laadpalen in Oost-Nederland?