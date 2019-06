Hennepkwekerij in centrum Deventer opgerold: 1 man aangehouden

Eend Vogelei­land in Deventer mishandeld; zes kuikens wees geworden

12:34 Opnieuw is een van de eenden van het Vogeleiland mishandeld tot de dood er op volgde. Een vrijwilliger van het Vogeleiland vond moedereend woensdag zwaar gewond. Het beestje had een gebroken nek en overleed even later. Door de dood van de eend zijn zes kuikens wees geworden.