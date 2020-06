Hennepkwekerij ontmanteld aan de Kannenburg in Deventer: politie houdt man en vrouw aan

update Hoofdver­dach­te goededoe­len­frau­de Oost-Nederland ernstig ziek, rechtbank laat hem onderzoe­ken

23 juni Hoofdverdachte Harry F. in een grote fraudezaak rond dierenhulp is ernstig ziek. Zijn advocaat wilde dat de rechtbank een einde maakt aan de zaak tegen hem, maar dat verzoek is dinsdag afgewezen. F. en zijn handlangers zouden jarenlang miljoenen euro aan donaties in eigen zak hebben gestoken.