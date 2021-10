Hennepplantage in Deventer opgerold na twee anonieme tips: bewoner aangehouden

VIDEO Politie tast in duister na brand bij Deventer sportclub Koninklij­ke UD: ‘Schade naar schatting 9000 euro’

29 september Het is nog onduidelijk hoe de brand in een materiaalhok bij sportclub Koninklijke UD in Deventer is ontstaan. Dat laat de politie weten. Afgelopen vrijdagochtend stond het materiaalhok in brand, vermoedelijk na brandstichting.