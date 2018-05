Hennie hengelt monstermeerval uit Deventer singel

Joodse gemeen­schap Deventer roept hulp in van PVV in synagoge-kwes­tie

20 mei Met steun van de Joodse gemeenschap in Deventer richt de provinciale PVV een oproep aan de commissaris van de koning in Overijssel, Boele Staal, om te bemiddelen in de kwestie rond de synagoge in Deventer. Deze wordt met sluiting bedreigd.