Henny Hage uit Zutphen heeft geen idee wat ze moet doen aan de vele scheuren in haar huis: ‘Ik wil hier 100 worden’

Corona of niet, droompro­ject modekoning Penninkhof trekt nieuwe winkels naar Diepenveen

13:22 Een bloemenzaak en een kapsalon. Dat zijn de eerste winkels die zich vestigen in Het Weteringhuys, de opvallende nieuwbouw midden in Diepenveen. Het project van Olstenaar Johan Penninkhof, die zelf in het complex gaat wonen, krijgt steeds meer vorm. ,,Ik had dit plan al een jaar, corona heeft dat niet beïnvloed”, zegt de nieuwe bloemist Saskia Engelen.