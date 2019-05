Herbouw omgewaaide muur bij stadion GA Eagles begonnen

Pijn deed het in roodgele harten, toen een storm in januari 2018 te sterk bleek voor een deel van ‘hun’ geliefde muur. Een flink aantal oude bakstenen die de Vetkampstraat landelijk bekendheid hebben gegeven - als onderdeel van de voetbalbeleving die begint met de wandeling naar het stadion - ging om. Go Ahead Eagles kondigde meteen aan de muur te willen herstellen. Alleen hoe en wanneer, was de vraag. Wouter Rutgers, woordvoerder van de voetbalclub, zegt dat alles rond is en het de bedoeling is dat de muur er voor het begin van het nieuwe seizoen staat. ,,Met een stevige fundering, want dat dat nodig is hebben we gemerkt.”