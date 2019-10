Herdenkingsbootjes voor overleden dierbaren gaan uit vrees voor protesten niet de IJssel in

Honderden kleine bootjes met kaarsjes die in een vloot achter elkaar drijven ter nagedachtenis aan overleden dierbaren. Het sympathieke idee leidde tot commotie bij natuurorganisaties . Om de rust tijdens de herdenkingsavonden in Deventer en Wijhe te bewaren hebben de initiatiefnemers besloten om de herdenkingsbootjes aan de kant te houden.

In alle rust stilstaan bij overleden naasten. Om deze rust te bewaren hebben begrafenisondernemers Hanneke van de Plassche en Bas de Weerd besloten om de kleine bootjes tijdens de herdenkingsavonden in Deventer en Wijhe niet in het water te laten gaan. De bootjes zijn nog wel bij de herdenking betrokken. Op welke manier laten de initiatiefnemers nog in het midden.

,,We willen rust en stilte. Een waardevolle herdenkingsavond voor mensen die een naaste zijn kwijtgeraakt. Daarbij is er geen ruimte voor protesten. We willen geen ophef en hebben daarom besloten de bootjes niet in het water te laten’’, zegt Van de Plassche.

Lichtjesvloot

Vanavond zouden naar verwachting honderden bootjes op de IJssel in Deventer een lichtjesvloot vormen. Bij het Sandton Hotel, aan de kant van De Worp, zou de eerste herdenking rondom Allerzielen zijn. De katholieke gedenkdag voor overledenen. Volgende week woensdag is de tweede herdenking bij de Loswal in Wijhe. ,,We snappen dat er mensen zijn die er wat van vinden en tegen het initiatief voor de bootjes op de IJssel zijn. Die protesten passen alleen niet bij de herdenking.’’

Belangstelling is groot

Van de Plassche merkt dat er steeds meer behoefte is aan vergelijkbare herdenkingen. ,,De belangstelling is dit jaar groot. In Deventer verwachten we zo'n vier- tot vijfhonderd mensen. Mensen hebben behoefte aan zo'n rustig moment om stil te staan.’’