Herdenkingstuin Go Ahead volop in trek: elke thuiswedstrijd een nieuwe naam

De Memorial Garden voor overleden supporters en clubmensen van Go Ahead Eagles blijkt een schot in de roos. Het vervallen gashuisje dat omgetoverd werd tot stemmige herdenkingsplek voor dierbaren herbergt nauwelijks genoeg ruimte voor alle namen. ,,Gelukkig is er een uitwijkmogelijkheid.”

Een maand na opening is er onder de supporters van de club volop animo. Elke thuiswedstrijd komt er een naam ter herdenking bij. ,,Er is een hele lijst van supporters die zijn overleden en waarvan nabestaanden nu bezig zijn met het vinden van materiaal voor de herdenkingstuin", zegt Ludwig Boosveld van Club Kippenhok. Dat clubje betrokken supporters initieerde en realiseerde hoogstpersoonlijk de herdenkingstuin.

De ruimte op het gashuisje dat oorspronkelijk als herdenkingsplek fungeerde is nu al beperkt, maar de mogelijkheid voor uitbreiding is ingebouwd. ,,We kunnen uitwijken naar een muur links van het huisje. Voorlopig komen we dus nog niet in de knoei.”

Bloemen

Volgens de mannen van Club Kippenhok is het enthousiasme niet alleen onder supporters groot. Ook allerlei hoogwaardigheidsbekleders van de club doen letterlijk een duit in het zakje. ,,We hadden 19 bloemensponsors nodig, voor elke thuiswedstrijd één, maar we hebben nu al een lijst met veertig namen. Mensen als Hans de Vroome, Peter Bosvelt, maar ook Jan-Willem van Dop, Jack de Gier en Alex Kroes doen bijvoorbeeld persoonlijk een duit in het zakje.”

