Herinneringen komen tot leven in huizen Joodse families in Deventer in de oorlog

,,Saartje van Spiegel kwam uit Voorst. Ze trouwde met Jozef Gosschalk uit Wijhe. Hij had samen met zijn broer een exportslachterij. Later werd hij vleesinkoper bij een andere firma. Ze woonden een tijd lang in Wijhe, waarna ze verhuisden naar Deventer. Jozef overleed in 1938. Saartje bleef achter met vijf kinderen. De kinderen van Jozef en Saartje hebben allen de oorlog overleefd”, vertelt Hommes. ,,Saartje zelf werd gedeporteerd en overleed op 31 augustus 1944 in Auschwitz.”