Herinrichting autvrije Grote Kerhof op zijn vroegst eind 2020

Hondenbe­zit­ter kan in Voorst niet meer om poepbakken heen

6:00 In de strijd tegen hondenpoepoverlast heeft de gemeente Voorst verspreid over de kernen 21 afsluitbare prullenbakken laten plaatsen. Naar aanleiding van vragen en suggesties van met name inwoners van Twello komen er nog zeven bakken bij.