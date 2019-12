Herontwikkeling Akzo-terrein op losse schroeven; veel te weinig nieuwe banen

Het nieuw opgerichte S/Park aan de Zutphenseweg in Deventer levert vooralsnog veel minder banen op dan gehoopt. Bedoeling was dat in de eerste drie jaar (sinds 2018) minimaal 45 tot 60 nieuwe banen zouden worden gerealiseerd met nieuwe, hoogwaardige chemische bedrijven in het gebied. Met nog een jaar te gaan blijkt er slechts één bedrijf met twee banen te zijn gekomen, T-minus, gespecialiseerd in raketsystemen.

Innovatiecentrum

Nadat Nouryon (vroeger Akzo) in 2017 haar productie uit Deventer weghaalde, moest het S/Park een innovatiecentrum worden van hoogwaardige chemische bedrijven en start-ups. De gemeente Deventer, Nouryon en de Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO) zijn daar een samenwerking voor aangegaan. De bestaande chemische infrastructuur kon daarmee behouden blijven, Nouryon handhaafde haar onderzoeksafdeling in Deventer, met ruim 300 banen.

‘Magere score’

Wethouder Thomas Walder (D66) geeft in een schriftelijke mededeling aan de Deventer gemeenteraad toe dat twee banen een magere score is. Tegelijk waren er de nodige organisatorische aanloopproblemen en is er nog een jaar te gaan. Eind 2020 volgt namelijk de beslissing of de partijen de herontwikkeling doorzetten.

Deventer kocht voor de ontwikkelingen grond in het gebied. Deventer stak daar 4,5 miljoen euro in. Als S/Park sneuvelt, betaalt Nouryon dat bedrag aan Deventer terug. Het perspectief op uiteindelijk honderden nieuwe banen is daarmee wel weg. Een vertrek van de Research & Development-afdeling van Nouryon ligt mogelijk op de loer. Nouryon koppelde de voortzetting daarvan aan de ontwikkeling van S/Park. Bovendien is de vraag wat er dan met hectares aan grond gaat gebeuren, waar jarenlang chemische industrie zat.

Drie miljoen