Hersenletsel leidde mogelijk tot terrasaanslag in Deventer: ‘Erg ongeloofwaardig’

Hersenletsel in combinatie met blinde paniek kan er voor gezorgd hebben dat Roy van T. vorig jaar oktober onbewust en onbedoeld op vijf mensen op een terras in Deventer inreed . Dat concludeert zijn advocaat aan de hand van onderzoeksrapporten van deskundigen. De juridisch adviseur van de slachtoffers noemt die conclusie ‘erg ongeloofwaardig’.

De klappen die Van T. vlak voor de aanrijding kreeg, hebben mogelijk hersenletsel veroorzaakt, waardoor hij niet meer wist wat hij deed. Dat bepleitte advocaat Robert Mesland vanmorgen tijdens een tussenzitting bij de Zwolse rechtbank aan de hand van de onderzoeksrapporten van enkele deskundigen, die Van T. onderzocht hebben. De rechtbank trekt die conclusie nog niet. De neuropsycholoog die aan het onderzoek meewerkte, zal begint volgend jaar tijdens de daadwerkelijke rechtszaak het rapport en de bevindingen toelichten, zeiden de rechters.

Ongeloofwaardig

Juridisch adviseur Robert Houkes noemt de conclusies van advocaat Mesland ‘zeer ongeloofwaardig’. ,,Iemand die hersenletsel oploopt, kan zich niets meer herinneren van wat er daarna is gebeurd en kan niet meer bewust handelen’’, zegt Houkes. ,,Van T. wist nog heel veel en handelde na de aanslag heel doelmatig. Dat is niet met hersenletsel te rijmen.”

Van T. is later in de nacht van het incident nog op camerabeelden te zien bij het bedrijf van de auto waarmee hij reed. Als hij bij die verhuurder van de auto de sleutels in de brievenbus gooit, loopt hij zwalkend, zo is op de beelden te zien. Verdachte Van T. en vier van de vijf slachtoffers hadden vlak voor de aanslag in dezelfde kroeg gezeten en kregen daarna op straat ruzie.

Rake klappen

Op camerabeelden in het centrum van Deventer is te zien hoe Van T. van twee mannen uit de groep van vier een paar rake klappen krijgt voordat hij in zijn auto stapt. Vervolgens rijdt hij op de groep in en raakt de vier mannen, maar ook een vrouw die niks met de ruzie te maken had.

Van T. werd dezelfde dag nog op vliegveld Schiphol gearresteerd toen hij met zijn gezin naar Turkije wilde vertrekken. Hij werd vastgezet, maar werd in april dit jaar voorlopig vrijgelaten om in afwachting van een eventuele straf bij zijn gezin te zijn en zijn zaak overeind te houden.

Volledig scherm Bij een aanslag met een vuurwerkbom werd grote schade aangericht aan de carport naast het huis van Roy van T. © Rens Hulman

Vuurwerkbommen

In afwachting van de rechtszaak, die door de coronacrisis veel vertraging opliep, werd de buurt waar Van T. in Schalkhaar woont in augustus opgeschrikt door twee aanslagen met grote vuurwerkbommen. Die waren volgens de politie zo goed als zeker alleen op Van T. gericht. Of ze iets met de terrasaanslag te maken hebben, is nog steeds niet duidelijk.