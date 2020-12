Herstart Voetbalmuseum lonkt in Deventer, maar de spullen worden nog ‘gewoon’ op Marktplaats verkocht

Het Nationaal Voetbalmuseum herstart wellicht in Deventer. Maar hoe? Museumcollecties werden toch verkocht via Marktplaats, door de Uddelse zakenman Arthur Eelsing? Die blijft spullen verkopen, ondanks woede van museumgrondleggers. ,,Ja, ook nu het museum heropent. Wat wij doen is ons recht.’’