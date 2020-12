Herstart Voetbalmuseum lonkt voor Deventer, ondertussen worden museumspullen nog ‘gewoon’ op Marktplaats verkocht

Aventus wil alle 2500 Deventer mbo-studenten huisvesten vlak bij NS-station: ‘Maar geen leerfa­briek’

7 december Aventus, instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Deventer, wil alle Deventer opleidingen onderbrengen in de omgeving van het NS-station. Aventus zit nu verspreid over de stad. ,,Maar het moet straks geen onpersoonlijke, grote leerfabriek worden.”