Ruim twee miljoen euro verschil in nieuw­bouw­vari­an­ten gemeentehuis Twello

9:08 De totale kosten van de vier varianten voor een gerenoveerd of nieuw gemeentehuis in Twello lopen uiteen van 15 miljoen tot ruim 20 miljoen euro. Architectenbureau Atelier PRO gaat in zijn schets voor nieuwbouw qua bouwkosten uit van ruim 11,4 miljoen euro. Architectenbureau Broekbakema komt uit op bijna 13,7 miljoen euro. In de renovatievarianten is PRO bijna zeven ton goedkoper dan Broekbakema: 8,1 tegen bijna 8,8 miljoen euro.