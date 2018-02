Hersteld riool Jan Steenstraat 'kan er weer vijftig jaar tegen'

De voorspoedig verlopen hersteloperatie van het riool in hun straat betekent niet het einde van de ellende voor de gedupeerde bewoners. Het gaat nog weken duren voordat twee gezinnen kunnen terugkeren in hun woningen.

Volledig scherm Vanaf deze locatie wordt de naaldviltkous onder hoge waterduk door de rioleringsbuis geleid. © FOTO HISSINK

Met het aanbrengen van een naaldviltkous zijn woensdag de lekkages in de rioleringsbuis onder de Jan Steenstraat in Deventer verholpen. Deze spoedingreep was noodzakelijk, omdat vorige week door grondverzakkingen twee woningen ernstig beschadigd raakten en tijdelijk onbewoonbaar zijn. Een derde woning vertoont lichte scheuren maar hoeft niet ontruimd te worden.

Het probleemgebied in de straat op Zandweerd was vandaag het domein van rioolrenovatiebedrijf Insituform en Van Gurp Rioolreiniging. Insituform uit Zoetermeer was met zes man onder wie uitvoerder Jan van der Gaag aanwezig. Zij hadden de vijftig meter lange in Engeland vervaardigde flexibele kous van 70 centimeter breed en 105 centimeter hoog mee naar Deventer genomen.

Ontrollen

De samenwerking met Van Gurp uit Deventer verliep voortreffelijk, aldus Van der Gaag. De Insituform-ploeg zorgde ervoor dat de kous zich in etappes onder hoge waterdruk door de rioolbuis kon ontrollen. Telkens als de Van Gurp-ploeg een gedeelte van het lekke riool zandvrij had gemaakt, kon de kous een stuk verder in de grote buis worden gedrukt. In ruim twee uur tijd, veel sneller dan gedacht, was deze klus geklaard.

Van der Gaag legde uit dat de naaldviltkous een hars bevat die moet uitharden. ,,We hebben twee grote ketels bij ons waarmee we het water tot een temperatuur van 85 graden Celsius opwarmen. Vanaf een graad of zestig begint de hars al wat te doen. We houden de watertemperatuur vijf uur lang op 85 graden en laten het daarna de hele nacht op natuurlijke wijze afkoelen. De volgende ochtend is het water altijd nog een graad of dertig.'' De uitvoerder sprak de verwachting uit donderdagmiddag rond één uur de boel te kunnen opbreken. ,,Dan kan dit riool er weer vijftig jaar tegen.''

Onderzoek

Nu dit gedeelte van het riool in de Jan Steenstraat is hersteld, kan de bodemgesteldheid bij de drie beschadigde woningen worden onderzocht. Daarna volgt bouwkundig onderzoek om te bepalen welke ingrepen aan de woningen noodzakelijk zijn. Gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman verwacht dat het zeker nog enkele weken gaat duren voordat de bewoners van de twee tijdelijk onbewoonbare woningen kunnen terugkeren. Het gaat om een koopwoning en een huurwoning. Het huis met de lichte scheuren is ook een huurwoning.