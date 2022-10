Het aantal inbraken stijgt voor het eerst in lange tijd weer, vooral in Oost-Nederland

Met video Bijzondere zonsver­duis­te­ring verwondert bezoekers op Bussloo: ‘Voor velen de eerste keer’

Tientallen mensen zijn op de been, om een glimp van een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Bussloo. Vrijwilligers van de Volkssterrenwacht delen eclipsbrilletjes uit en geven uitleg over het bijzondere fenomeen. ,,Mensen hebben hier 23 jaar op moeten wachten’’, zegt Frank Vermeulen.

26 oktober