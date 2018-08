'Het ademende raam breekt eindelijk door'

Hij puzzelde er twintig jaar aan, maar nu is er een doorbraak bij het 'ademende raam' dat duurzaamheidsdenker Jón Kristinsson (82) uit Deventer heeft uitgevonden. Ruim 30.000 huurwoningen in Utrecht worden voorzien van het systeem.

De term ‘woningventilatie’ is misschien passender. Het systeem van Kristinsson voert muffe lucht uit een woning af en haalt frisse lucht binnen, terwijl er nauwelijks warmte uit huis verdwijnt. ,,Of de kou, daarmee is het meteen een oplossing voor warme landen. Daar kost het in energie het vijfvoudige om een huis binnen één graad kouder te maken.”

Binnenklimaat

Bij normale ventilatie gaat doorgaans 40 procent van de warmte uit de woning verloren. Ventileer je een woning niet genoeg, dan ontstaat schimmel, stank en een uiterst ongezond binnenklimaat. ,,Veel woningen zijn te tochtdicht gemaakt”, zegt Kristinsson.

Al in 1998 ontving hij de Koninklijke Shell-prijs (toen twee ton aan guldens, belastingvrij) en hij stak het in de ontwikkeling van zijn intelligente gebouwventilatie. Het was een enorme toer om het te maken. Want de lucht uit de woning mag z’n warmte niet verliezen en de lucht van buiten moet razendsnel worden opgewarmd tot de binnentemperatuur in huis.

Warmtewisselaar

Jaren leek een Franse warmtewisselaar uit 1927 de oplossing, zegt hij. Met een weefsel en kleine pijpjes met vloeistof die de lucht kon opwarmen. Dat voldeed niet, de oplossing bleek een nieuw filter, gemaakt van een weefsel van bijna 6 kilometer aan dun koperdraad. ,,Het wordt gemaakt dankzij de expertise van Gerard van Beek, de laatste deskundige uit de Twentse textiel.”

In feite is het een stapeling van warmte-elementen van 14 millimeter, die voldoende capaciteit hebben om de verse lucht afdoende warmen. Kristinsson claimt dat het systeem - dat nu als als Fresh-r op de markt wordt gezet - goed is voor een minimaal 18 procent energiebesparing. De energiekosten van het systeem zelf zijn nog geen negen euro per jaar, zegt hij.