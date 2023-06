‘Het allergieprobleem’ wordt extreem onderschat, zegt deze arts uit Deventer: ‘De impact op de samenleving is enorm’

Van botsauto’s naar olifantjes, Johannes staat voor het eerst op de kermis in Deventer: ‘Het nachtleven breekt op’

De Deventer binnenstad is vanaf morgen weer het decor van de zomerkermis. Net als ieder jaar steekt de 65 meter hoge arm van de Mega Booster-attractie erbovenuit en vergezelt de attractie de Lebuinustoren in de skyline van de stad. Ook zijn er elk jaar nieuwe attracties, zoals de Flying Jumbo. ,,Deventer is een mooie stad, ik zie het hier wel zitten.’’