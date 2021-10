Het bijzondere ‘kappersmuseumpje’ in Diepenveen is verdwenen: ‘Met pijn in het hart’

VIDEOAntoon Legebeke (87), goed voor zo'n 440.000 knip- en scheerbeurten, is nog steeds niet helemaal kapper in ruste, maar zijn zaak aan de Diepenveense Dorpsstraat is sinds kort wél verdwenen. Dat betekende ook het einde van het kleine kappersmuseum. ,,Voor mij had het een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken.’’