Het boekje van Jeannette dat antwoord biedt op vragen na de dood

VIDEO Stiften met Thea Norder: Deventer koek in kleedkamer voor arbiters, de sixpack van Gözübüyük

21 november Al dertig jaar is Thea Norder vrijwilliger bij Go Ahead Eagles. Van fouillerende steward tot de gerespecteerde voorzitter van de supportersvereniging die de 47-jarige Deventerse nu is. ,,Voetbal is een mannenbolwerk, maar ik vind het niet moeilijk om me staande te houden als vrouw. Respect verdien je door eerlijk en oprecht te zijn.’’