Het brandt weer op de Zandweerd in Deventer: ditmaal fikt een auto uit

Opnieuw nachtelij­ke autobran­den in Deventer (voor de 34e en 35e keer)

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er opnieuw een auto en dit keer ook een scooter in brand gestoken in Deventer. Dit is de 34ste en 35ste keer sinds september vorig jaar dat er in Deventer een voertuig in brand is gestoken.

20 september