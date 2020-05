Het finalestuk van LEGO Master-deelnemers Jos (21) en Martijn (21) uit Deventer is al afgebroken: ‘De steentjes worden het volgende seizoen weer gebruikt’

Deventer ‘onderko­ning’ Hein te Riele toch niet helemaal stilletjes weg: uitge­zwaaid met vliegtuig­je

30 mei Het afscheid dat evenementenbaas Hein te Riele eigenlijk voor ogen had, was Deventer misschien wel nooit te boven gekomen. ,,Ik wilde in Wibra-slip het podium van de Schouwburg op.” Door de corona-uitbraak liep het anders: geen groots afscheid in de Schouwburg, met of zonder slip.